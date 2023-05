Du changement chez Netflix pour les utilisateurs de Belgique et d’une centaine de pays: ils devront payer un supplément pour partager leurs codes d’accès

Netflix a annoncé mardi que les utilisateurs américains, français, belges et d’une centaine d’autres pays devraient désormais payer un supplément pour partager leurs codes d’accès au service avec des personnes non membres de leur foyer.

L’option n’est cependant accessible que dans les abonnements Standard (13,49 euros par mois) et Premium (17,99 euros), et donc pas dans le Basic (8,99 euros).

Les prix varient en fonction des pays : les ménages américains vont désormais devoir payer près de 8 dollars (environ 7,5 euros) en plus par mois pour autoriser un invité à utiliser leur compte. En France et en Espagne (où la mesure a déjà été instaurée) ce sera 5,99 euros. En Belgique, comme au Portugal, le supplément est fixé à 3,99 euros.

Le vétéran du streaming teste depuis un an cette nouvelle formule, et l’a déjà mise en place au Canada notamment, après une année 2022 difficile, marquée par des pertes d’abonnés au premier semestre, avant de rebondir au second.

« Plus de 100 millions de foyers partagent leur compte, ce qui affecte notre capacité à investir dans de grands films et séries télévisées », a souligné Netflix en février dans un communiqué.