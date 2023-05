Christophe Lepoint va-t-il épauler les jeunes au SL 16 FC? Le Standard a contacté le milieu de terrain

Il y a un an, le Standard avait proposé à Christophe Lepoint une place dans l’effectif du SL16 FC, sachant que chaque 2e équipe des clubs de D1A (Standard, Genk, Anderlecht et le FC Bruges) a la possibilité d’aligner un joueur de plus de 23 ans pour épauler ses jeunes. Si La Gantoise lui avait formulé la même proposition, Lepoint avait décliné l’offre pour suivre José Jeunechamps au RFC Seraing.

Il nous revient que le Standard est revenu à la charge, il y a quelques jours, et a repris contact avec le joueur âgé de 38 ans, dont le profil l’intéresse toujours. Parce qu’il est polyvalent, capable d’évoluer en défense centrale ou dans la ligne médiane, dans l’axe du jeu en tout cas, et parce qu’il est un modèle de professionnalisme. Rien n’est pourtant acté, dans la mesure où Frédéric Duplus (33 ans), engagé il y a douze mois en qualité de joueur de plus de 23 ans, possède toujours un contrat d’un an, même s’il a perdu ses galons de titulaire.