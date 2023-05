Basket: les Belgian Cats entament les choses sérieuses

Dans l’attente de l’arrivée de Julie Allemand (ASVEL) et du coach Rachid Méziane (Villeneuve d’Ascq), qui s’affrontaient lundi soir lors de la 3e manche de la finale des Playoffs en France, les Belgian Cats poursuivent tranquillement leur préparation pour l’Euro qui se tiendra en Israël et en Slovénie du 15 au 25 juin. Après un premier (double) affrontement en et face à la Serbie (1 victoire, 1 défaite), nos basketteuses (FIBA 7) vont entamer les choses sérieuses avec deux rencontres face à la Grèce (FIBA 17) à Mons vendredi (20h) puis à Braine, dimanche (16h). Par la suite, elles iront affronter l’Espagne (FIBA 4) et la Turquie (FIBA 11) en Espagne avant de recevoir la Chine (FIBA 2) à deux reprises à Courtrai (le 8/6) puis à Louvain (le 10/6). « Même si on est contentes de retrouver nos copines, on a entamé un travail physique intense », pointe la pétillante Maxuella Lisowa-Mbaka. « Comme on est fatiguées ensemble et qu’on sait qu’on prépare quelque chose d’important, ce n’est pas grave. On a vu en Serbie qu’on a encore beaucoup de travail à accomplir mais la base est déjà là. On aimerait voir une progression concrète au fil des semaines, dans tous les domaines. »

Médaillées de bronze lors des deux derniers Euros, les Cats n’entendent évidemment pas ronronner au mois de juin. Certaines, comme Emma Meesseman, sont plutôt du genre à rester prudentes. « Durant ma carrière, j’y suis toujours allée étape par étape et cela m’a plutôt bien réussi », nous disait la star de l’équipe. « J’ai déjà accompli beaucoup de choses durant ma carrière mais il me reste encore des joies collectives à connaître avec ces Cats que je continue à retrouver avec le même plaisir, la même passion. Si je dis maintenant qu’on vise une médaille ou même le titre et qu’on ne parvient pas à franchir les poules, ce serait stupide. Allons-y calmement, en nous fixant des objectifs à court terme, parmi lesquels la qualification olympique (NDLR : promise aux équipes terminant dans le top 5). J’ai déjà eu la chance de disputer des Jeux, mais pas encore avec du public. »