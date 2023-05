Wimbledon: David Goffin devra passer par les qualifications pour disputer le tournoi londonien

David Goffin (ATP 113) devra passer par les qualifications pour disputer le simple messieurs à Wimbledon cette année. C’est désormais officiel. Le All England Club vient en effet de publier sur son site Internet la liste des entrants directs et celles des ’alternates’, les réservistes, pour l’édition 2023, sur base du classement ATP du lundi 22 mai.

Seuls les 104 premiers de la hiérarchie mondiale pouvaient prétendre à figurer dans le tableau final des Championships, les 24 autres places étant octroyées à 16 qualifiés et 8 wild cards. Cette année, ce cut, comme on l’appelle dans le jargon, est carrément tombé à 98 avec les joueurs, dont le Canadien Milos Raonic, finaliste en 2016, et le Français Gaël Monfils ayant choisi d’utiliser leur classement protégé.