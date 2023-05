Parcours, horaires, diffusion TV… tout ce qu’il faut savoir sur la 17e étape du Giro

Après la victoire de Joao Almeida et le retour de Geraint Thomas en rose ce mardi, les favoris devraient passer une journée assez calme Pergine Valsugana et Carole. 195 kilomètres au programme de ce mercredi sur la 17e étape du Giro.

Étape plate, et même en légère descente pour l’avant-dernier sprint massif du Giro 2023. Première partie légèrement vallonnée le long de la vallée de la Brenta pour atteindre la plaine à Bassano del Grappa. Une longue traversée de la plaine vénitienne se poursuit par des routes larges et droites jusqu’à la côte, où la course visitera certaines des plages les plus célèbres d’Italie telles que Jesolo Lido, Eraclea Mare et Porto Santa Margherita avant l’emballage final à Caorle.