La journée débutera sous le soleil

Les minima seront compris entre 5 et 11ºC avec un vent faible à modéré de nord à nord-est.

Jeudi

Le temps sera généralement sec avec des éclaircies et des champs nuageux, devenant plus nombreux en cours de journée sur l’ouest et le centre du pays. Le soleil devrait par contre s’imposer sur les régions de l’est. Les maxima varieront de 15 degrés en bord de mer ainsi qu’en Hautes-Fagnes à 19 voire localement 20 degrés dans le centre du pays et en Lorraine belge. Le vent sera modéré de secteur nord-est. A la côte, il reviendra au nord-nord-est tout en devenant assez fort.