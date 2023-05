Chaque année, 11 milliards d’euros de recettes TVA échappent au fisc belge

Et son déficit budgétaire passerait d’emblée sous le seuil de 3 % du produit intérieur brut (PIB), selon un rapport réalisé par le Fonds monétaire international (FMI) à la demande du gouvernement belge, rapporte le journal L’Echo. Chaque année, le fisc est ainsi privé de plus d’un cinquième de la TVA due.

En cause, de manière générale : les biens et services fournis « en noir », mais également les lacunes du traitement administratif du commerce international, l’optimisation fiscale et la faillite d’entreprises ayant des dettes TVA impayées, selon L’Echo.