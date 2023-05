L’emblématique immeuble «Flatiron» de New York trouve acquéreur pour 161 millions de dollars

La vente avait lieu en plein air, dans le sud de Manhattan, devant une centaine de personnes, et sept acquéreurs étaient enregistrés, a indiqué la société Mannion Auctions qui organisait la vente.

Immeuble de bureaux de 22 étages et 87 mètres de haut, au carrefour des 22e rue, Cinquième avenue et Broadway, le « Flatiron » a été construit en deux ans et achevé en 1902.