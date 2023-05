Un nouvel ambassadeur de Chine arrive aux Etats-Unis en plein regain de tension: «Les relations sino-américaines traversent de graves difficultés»

«A l’heure actuelle, les relations sino-américaines traversent de graves difficultés et sont confrontées à de sérieux défis», a déclaré M. Xie aux journalistes à l’aéroport, selon le communiqué.

Xie Feng, un diplomate de carrière ayant déjà une longue expérience à Washington, est arrivé à New York mardi, a indiqué l’ambassade chinoise dans un communiqué. Il remplace Qin Gang, qui a quitté son poste pour devenir ministre des Affaires étrangères.

«Je ressens à la fois un glorieux sens du devoir et une lourde responsabilité. Mes collègues et moi-même ferons face aux difficultés, assumerons nos responsabilités et serons à la hauteur de notre mission», a-t-il ajouté.