Les personnes à mobilité réduite peuvent demander de l’aide plus facilement via le site web de la SNCB

La demande d’assistance était auparavant possible via le site web, mais elle n’était pas très utilisée, selon la société ferroviaire. Avant le lancement de l’application, les passagers à mobilité réduite appelaient principalement le service clientèle pour demander de l’aide.

Le service clientèle reste le principal canal, mais entre-temps, 30 % des demandes sont déjà faites via l’application : plus de 4 500 demandes d’assistance ont déjà été faites. L’application est donc un succès, selon la société de transport public.

En 2022, plus de 48 000 demandes d’assistance ferroviaire ont été faites. Les demandes d’assistance peuvent être faites dans 132 gares. Pour un trajet direct entre les 41 plus grandes gares du pays, la demande peut être faite jusqu’à trois heures à l’avance. C’est dans ces gares que les deux tiers des voyageurs prennent le train. La demande d’assistance peut se faire non seulement par téléphone, sur le site web et l’application, mais aussi via Twitter, Facebook, Whatsapp ou Instagram.