Les écoles flamandes se dotent d’enseignants spécialisés: un salaire supplémentaire en échange d’une expertise pour «briser les carrières plates»

Le gouvernement flamand lance de nouvelles mesures pour lutter contre la pénurie d’enseignants et la baisse de la qualité de l’enseignement. En effet, pour la première fois, il y aura une différenciation salariale entre les enseignants ayant la même ancienneté et le même diplôme.

Pour ce faire, on introduira le concept d’enseignant spécialiste ou d’enseignant expert. Ces enseignants reçoivent un mandat d’au moins trois ans au sein de l’école en échange d’une expertise spécifique. Le ministre flamand de l’enseignement, Ben Weyts (N-VA), souligne qu’il fait ainsi d’une pierre deux coups : « Nous brisons la carrière plate et renforçons la qualité de l’enseignement ».

Pour les enseignants, la contrepartie est considérable : quelque 8 %, soit 5 600 à 5 700 euros de salaire brut, sont ajoutés chaque année. Cette compensation représente environ 250 euros nets supplémentaires par mois. Pour beaucoup, cela représente au moins un mois de salaire supplémentaire par an. Le gouvernement flamand y consacre 30 millions d’euros par an.

Il est intéressant de noter que la définition exacte de l’expertise – et donc des personnes éligibles – est décidée au niveau local. « Cela dépend des besoins spécifiques », explique le ministre. Plus précisément, les conseils scolaires et les accords locaux avec les syndicats doivent déterminer qui est éligible.