La Banque centrale européenne fête ses 25 ans

Environ 200 invités sont attendus à partir de 18H15 (16H15 GMT) dans la tour d’acier et de verre de l’institution monétaire bordant le Main à Francfort.

Au programme de la soirée sont prévus de la musique de Debussy et un gâteau d’anniversaire coupé par la présidente de la BCE Christine Lagarde et deux de ses prédécesseurs, Jean-Claude Trichet et Mario Draghi.