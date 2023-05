Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Romelu Lukaku connaît une saison riche en couleurs. Le Diable rouge joue une première finale ce mercredi contre la Fiorentina en Coupe d’Italie avant d’affronter le Manchester City de Kevin De Bruyne en finale de la Ligue des champions. Le Diable rouge s’est confié en vue de la sortie du documentaire « One for all. »

Il explique ainsi à propos de sa vie privée et de sa famille : « Il y a des footballeurs qui aiment séparer leur travail et leur famille. Je suis l’un d’entre eux. Mais parfois, on a envie de laisser savoir quelles sont les personnes qui influencent vraiment ma vie. Le documentaire montre que Thibaut Courtois et moi-même sommes des hommes de famille. Je suis très proche de ma famille et de mes enfants. »