Majorité comme opposition veulent relever les taux d’épargne: «Cela offrirait à l’épargnant industrieux un peu plus de sécurité»

Le parti majoritaire Vooruit demandait depuis un certain temps des taux d’intérêt élevés et prend lui-même des mesures maintenant qu’il semble que les banques continuent à résister. Le parti d’opposition N-VA estime également qu’il n’est plus acceptable que les taux d’intérêt sur les prêts augmentent, mais que les livrets d’épargne ne suivent pas ou peu.

Le ministre des finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a envoyé une lettre à la fédération bancaire Febelfin la semaine dernière, soulignant la pression sociale accrue en faveur d’une augmentation des taux d’épargne. Si le taux d’intérêt des livrets d’épargne a légèrement augmenté, ce n’est pas autant que les taux d’intérêt que les banques elles-mêmes obtiennent aujourd’hui pour placer leur argent auprès de la Banque centrale européenne. Ce taux d’intérêt est de 3,25 % et rapporte quelque 8 milliards d’euros par an.