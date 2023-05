Un poème lu lors de l’investiture de Joe Biden interdit dans les écoles de Floride

Un parent d’élève s’est en effet plaint de l’œuvre lue par la poétesse lors de l’investiture du président Joe Biden au motif qu’elle contiendrait des « messages de haine » indirects. La jeune auteure de 25 ans a dit sa consternation dans un message posté sur Twitter.

De plus en plus de livres sont interdits en Floride. Le gouverneur républicain Ron DeSantis s’oppose en effet à la culture « woke » qu’il considère comme une menace pour l’Amérique conservatrice. La jeune femme a dénoncé de son côté la censure dont les auteurs « queer et non-blancs » sont victimes.