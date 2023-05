«Je suis désolée d’avoir gâché cette sublime photo»: Jill Vandermeulen s’incruste malgré elle sur une photo d’Eva Longoria au Festival de Cannes, et c’est hilarant (photo)

Lire aussi «Je comptais m’arrêter à trois»: Jill Vandermeulen revient sur la naissance de son quatrième enfant, Charlie-Jane, sa «merveille»

On peut voir en avant-plan Eva Longoria lookée comme jamais et puis un peu plus loin, Jill, casquette sur la tête et valise à la main. « Bien arrivée à Cannes… et la seule Desperate Housewives sur cette photo c’est moi. Je suis désolée Eva Longoria d’avoir gâché cette sublime photo », écrit Jill en légende du cliché en question.