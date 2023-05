Les opérateurs téléphoniques devront payer une compensation obligatoire pour la perturbation à long terme des télécommunications

La ministre des télécommunications Petra De Sutter (Verts) et la secrétaire d’État à la protection des consommateurs Alexia Bertrand (Open VLD) ont préparé un projet de loi à ce sujet.

Aujourd’hui, ceux-ci peuvent frapper à la porte de leur opérateur en cas de panne et au mieux recevoir une compensation, mais rien n’est légalement encadré. En tant que consommateur, en cas de panne prolongée, il ne reste plus qu’à espérer un geste commercial. Ce n’est tout simplement pas possible », estime M. Bertrand.