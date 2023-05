«Peut-être dois-je me reposer davantage»: Romelu Lukaku envisage de quitter les Diables rouges après l’Euro 2024

Le documentaire donne un aperçu rare de la vie de Lukaku, de Thibaut Courtois et de l’ancien international Axel Witsel, avant, pendant et après la Coupe du monde de football qui s’est déroulée au Qatar à la fin de l’année dernière.

Dans le documentaire en quatre parties de la plateforme Amazon Prime « One for all », disponible à partir de demain/jeudi, le meilleur buteur de tous les temps des Diables Rouges Romelu Lukaku laisse entendre qu’il fera ses adieux à l’équipe nationale après le Championnat d’Europe de l’année prochaine en Allemagne. Thibaut Courtois, autre pion majeur de l’équipe de Belgique, pense toujours continuer jusqu’à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, apprend-on encore.

« Je joue au football professionnel depuis plus de 13 ans. Certains joueurs n’y parviennent même pas. J’ai plus de cent sélections (106, ndlr), tant de buts (72, ndlr)… Peut-être dois-je me reposer davantage pour pouvoir jouer plus longtemps », a déclaré le buteur de l’Inter Milan, âgé de 30 ans, qui a souligné dans le dernier épisode que son objectif était de disputer l’Euro l’année prochaine. « Nous aurons alors trois championnats d’Europe et trois Coupes du monde ensemble ».