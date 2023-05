«Lu Fiesse à Sâm» reprend des couleurs à Vielsalm !

Le WE de la Pentecôte, c’est aussi la kermesse à Salmchâteau et cette année les 4 comités organisateurs (La Royale Concordia, le Royal Cercle Sportif de la Salm, le Groupe d’Enfants et Beltaine FCA) ont été ambitieux pour programmer une belle fête sur 5 jours.

On démarre sur les « à fond les manettes » avec le vendredi 26 mai la 4ème manche du Challenge de la Salm au Champs des Dames (terrain de foot). 6 et 11 km au menu de la course, une version pour enfants est également prévue à 18h30, possibilité de marcher sur les traces des coureurs avant l’épreuve.