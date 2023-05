La ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier «stupéfaite» par les propos d’Alexander De Croo sur une pause règlementaire des normes environnementales

« La position qu’il a tenue n’est pas du tout la position de la Belgique », telle que formulée lors du sommet de l’ONU sur la biodiversité, la COP15, qui s’était tenu en décembre dernier à Montréal (Canada) et qui avait débouché sur un accord pour tenter d’enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources, a souligné Mme Tellier (Ecolo) sur le plateau de la chaîne d’information LN24.

« Ces propos (du Premier ministre) sont totalement lunaires par rapport aux enjeux qui sont aujourd’hui les nôtres. Quand il s’agit des changements climatiques ou de l’érosion de la biodiversité, on n’est pas face à une série Netflix où on peut mettre pause comme on le souhaiterait. On est face à des enjeux sur lesquels on doit agir », a-t-elle ajouté.