Le syndicat chrétien ACV dénonce le «gaspillage d’argent» au sein du gouvernement flamand

Le syndicat compare ce montant aux économies réalisées par le personnel au cours des 15 dernières années. ACV Openbare Diensten demande plus de transparence et souhaite que « le gaspillage d’argent cesse immédiatement ».

Selon Mme Remy, il ne s’agit là que de « la partie émergée de l’iceberg ». « Des consultants extrêmement coûteux sont engagés et les tâches essentielles du gouvernement flamand sont de plus en plus souvent externalisées. Et ce, à un multiple du prix de revient en interne et, qui plus est, avec une qualité loin d’être toujours égale », déclare la syndicaliste.