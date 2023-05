«Je me relève doucement»: un mois après le décès de sa maman, Amir sort du silence et remercie ses fans

Un mois plus tard, le chanteur sort du silence : « Je sors d’un triste mois, un mois de réflexion, de doutes et de larmes. Un mois pour guérir un peu et se faire, en famille, à cette nouvelle réalité… La réalité du manque. »

Il y a un mois, Amir annonçait la triste nouvelle : sa maman était décédée, à l’âge de 64 ans. « Je t’aime maman, merci pour ce que tu as été et laisseras dans nos cœurs incrédules, un diamant, une étoile filante », écrivait-il dans un post Instagram.

Et d’évoquer les messages d’encouragements de ses fans : « Là je me relève doucement, fort de l’immense soutien que vous m’avez offert par vos messages, vos courriers, et aujourd’hui par-dessus tout je voudrais exaucer sa volonté tenace de nous voir continuer de vivre à fond. Cette blessure fera éternellement partie de moi, tout comme maman, tout comme vous. Et c’est ma façon d’être entier. Merci de m’avoir soutenu et d’avoir respecté la distance que j’ai choisi de prendre », écrit-il, en légende d’un cœur brisé recousu.