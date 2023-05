Concours – Gagnez votre jeu «Le Seigneur des Anneaux: Gollum»

Sudinfo et Nacon vous permettent de repartir avec votre jeu « Le Seigneur des Anneaux : Gollum ». Six exemplaires (2x PS4, 2x PS5, 2x Xbox) du titre sont à gagner. Pour tenter votre chance, rien de plus simple : complétez le formulaire ci-dessous pour participer au futur tirage sort. Le gagnant sera contacté après le 7 juin 2023.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum

Le titre du studio Daedalic met en scène l’épopée hors du commun de Gollum, en quête de son Précieux. Le jeu amène les joueurs dans plusieurs contrées de la Terre du Milieu, à la rencontre de personnages emblématiques de l’œuvre de J.R.R Tolkien. Le joueur devra faire preuve d’agilité et de discrétion pour éviter les dangers sur sa route. L’histoire de Gollum est à découvrir sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.