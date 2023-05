Le Belge a revu son budget vacances à la baisse: voici combien une famille compte dépenser et ses destinations favorites

Europ Assistance a dévoilé son grand baromètre des vacances 2023, et les grandes tendances pour l’été des Belges. Une vaste étude, menée auprès de 11.000 Européens, qui permet d’y voir plus clair dans les intentions des citoyens pour leurs vacances d’été. Et il y a quelques différences notables par rapport à l’an dernier.

Les vacances de courte durée restent la norme : 39 % partiront une semaine, 38 % prennent deux semaines de vacances (4 % de plus qu’en 2022) alors que les voyages de plus de trois semaines, eux, sont en baisse (23 %, -4 % par rapport à 2022). 29 % des Belges auront quant à eux la chance de partir à plusieurs reprises entre juin et septembre : c’est moins qu’en 2022 (-4 %), et 41 % des Belges ne partiront donc qu’une seule fois.

Pour ceux qui ne partent pas, le principal frein est évidemment les finances. Parmi les 30 % des Belges qui resteront au pays, 76 % mettent en effet en avant des raisons économiques, soit 12 % de plus que l’an dernier. Le covid et la guerre en Ukraine, par contre, ne font plus partie des raisons déterminantes pour ne pas partir.

« Mais même pour la moitié de ceux qui partent, la crise financière les poussera à faire des choix, au niveau de la destination, de la durée de voyage, du logement ou encore des activités sur place ».

Ainsi, 26 % ont choisi un logement moins cher. 26 % ont opté sur des destinations moins onéreuses et 24 % pour des destinations plus proches pour réduire le coût des transports dans leur budget. Budget qui est globalement revu à la baisse : il passe à 2.182 € en moyenne pour une famille belge en 2023, contre 2.289 € en 2022. Un budget sensiblement identique entre le nord et le sud du pays, avec 2.218 € prévus côté néerlandophone contre 2.146 € prévus côté wallon.

Les Belges sont d’ailleurs les seuls à avoir revu leur budget vacances à la baisse par rapport à nos voisins européens, « mais le budget belge moyen avait augmenté de 15 % entre 2021 et 2022 », souligne Xavier Van Caneghem. « Beaucoup de gens avaient économisé l’an dernier pour faire leur voyage de rêve après la pandémie, et il est normal de voir aussi d’autres choix se faire cette année ».

Les petits budgets de moins de 1.000 € pour les vacances sont aussi plus nombreux qu’en 2022 (+3 %) alors que les budgets de plus de 2.500 € sont en baisse.

Côté transport, la voiture reste la star avec 50 % des touristes belges qui s’installeront derrière leur volant pour prendre la route des vacances. Suivent l’avion (37 % des vacanciers) et le train (12 %).

Le travail s’insinuera aussi de plus en plus dans les vacances des Belges. Ainsi, 31 % vont travailler pendant leurs jours de vacances.

Et où partent-ils ?

Côté destinations, 77 % des Belges passeront leur été en Europe. La France reste en tête (29 %) pour les Belges, suivie par la Belgique (26 %), l’Espagne (18 %), l’Italie (13 %), les Pays-Bas et l’Allemagne (8 %) et la Grèce (7 %). Les francophones optent majoritairement pour la France, l’Espagne et l’Italie, tandis que les Flamands, eux, préfèrent découvrir les petites pépites touristiques belges, hollandaises et allemandes.

« L’Espagne a connu une baisse de 4 % quant à ses intentions de voyage, mais les derniers étés avec des températures caniculaires, ont sans doute fait réfléchir pas mal de voyageurs », note Xavier Van Caneghem.

La mer reste la destination phare pour 56 % des touristes belges, alors que la campagne attire 26 % de touristes. Les voyages itinérants continuent aussi de séduire les Belges, avec 22 % des intentions de voyage (+3 % par rapport à 2022).

Les Belges ont aussi retrouvé leur engouement pour les séjours à l’hôtel, en baisse depuis la crise sanitaire. Ils seront 51 % des partants à opter pour ce type de logements tandis que 34 % préféreront louer une maison ou un appartement.