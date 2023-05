«Alerte rouge» pour les propriétaires d’iPhone: vous avez peut-être reçu cet e-mail... attention!

Si vous possédez un appareil Apple, soyez très prudents. Une arnaque circule par mail, provenant d’escrocs qui tentent par tous les moyens de voler vos données.

L’e-mail frauduleux mentionne aux utilisateurs que leurs photos sont sur le point d’être supprimées, indique le Mirror, qui mentionne une « alerte rouge ». Le courriel est intitulé « vos photos et vidéos vont être supprimées, agissez ! » et a pour but d’accéder aux informations personnelles des propriétaires d’iPhone.