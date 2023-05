Microsoft ajoute le moteur de recherche Bing au chatbot ChatGPT

ChatGPT utilise l’intelligence artificielle (IA) pour rédiger des textes à consonance logique. En peu de temps, le système a fait sensation en créant des textes difficiles à distinguer de ceux écrits par des humains. Microsoft est le principal investisseur d’OpenAI et un partenaire clé de l’entreprise. Cela a donné au groupe un avantage sur ses concurrents, comme Alphabet, la société mère de Google, dans la course à l’utilisation de l’IA dans un plus grand nombre de produits logiciels.

Bing fait désormais partie du service premium ChatGPT Plus, a expliqué Microsoft. Bientôt, le moteur de recherche sera également ajouté à la version normale du chatbot afin de mieux concurrencer le moteur de recherche de Google. En utilisant Bing, les clients obtiennent des informations de dernière minute, alors que ChatGPT ne disposait jusqu’à présent que d’informations allant jusqu’au 20 septembre 2021.