Rachid Madrane (PS), président du Parlement bruxellois, gagne plus que notre Premier ministre!

À la question claire de « Vous gagnez combien chaque mois ? », Rachid Madrane a donné cette réponse : « Aujourd’hui, ce qui est déclaré est un peu plus de 200.000 € bruts par an. »

Antonio Solimando n’a pas manqué de soulever cette approximation car Het Laatste Nieuws révélait que son salaire annuel était en réalité de 243.000 € bruts par an. « Oui, mais tout est mis, dont la partie défiscalisée, qui est de 28 % », explique le socialiste. « Oui, on les touche mais on rétrocède au parti, on paye des impôts… À la fin, ce qu’il reste, ce n’est évidemment pas ce montant. »