Guerre en Ukraine: l’Assemblée mondiale de la santé condamne des attaques russes contre le système de santé en Ukraine

Peu avant le vote, l’ambassadrice ukrainienne auprès de l’ONU à Genève, Yevheniia Filipenko a affirmé que « les masques de la Russie sont tombés le 24 février de l’année dernière lorsque la Russie a lancé son agression non provoquée contre l’Ukraine, infligeant une grave urgence sanitaire ».

Le texte a été adopté par 80 voix contre 9 voix opposées au texte, dont la Russie et la Chine mais aussi la Syrie, l’Algérie ou encore Cuba et la Corée du nord.

Elle a accusé la Russie de poursuivre « ses attaques quotidiennes contre des infrastructures critiques et civiles dans tout » son « pays ».

« Et à l’Ukraine, permettez-moi de dire ceci : nous mettons fin au conflit que vous meniez depuis 2014 et que vous avez déclenché à cette époque », a lancé de son côté la représentante de la Russie, qui accuse son voisin d’être responsable de la guerre.

Le « cynisme » de ce projet de résolution a été vivement critiqué par les alliés de Kiev. Le texte a rejeté par 62 voix contre, 13 pour et 61 abstentions.

La Russie et la Syrie ont présenté leur propre texte faisant état de « la grave préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire en Ukraine et aux alentours », mais qui ne fait pas mention de l’invasion du pays par Moscou.

Selon le plus récent recensement de l’OMS, il y a eu 974 attaques vérifiées contre les services de santé en Ukraine qui ont fait 101 morts.

Elle condamne aussi « les attaques généralisées contre des civils et des infrastructures civiles essentielles qui ont entraîné de lourdes pertes et entravé l’accès aux soins de santé. »

La résolution condamne également « avec la plus grande fermeté l’agression persistante de l’Ukraine par la Fédération de Russie, y compris les attaques contre les établissements de soins de santé répertoriées par le système de surveillance des attaques visant les services de santé de l’OMS ».

La Hongrie s’est distinguée parmi tous les pays membres de l’UE, en ne co-signant pas la résolution et en étant absente lors du vote.

« Le bilan humain de la guerre est sans appel : selon le rapport de l’OMS, plus de 20.000 victimes civiles, des personnels et établissements de santé pris pour cible, de nombreux cas d’agressions sexuelles, hausse des risques psychosociaux et atteintes de long terme à la santé mentale », avait souligné M. Bonnafont.