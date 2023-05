Le nombre de signalements pour discrimination de genre toujours en hausse en 2022

Un signalement sur trois concerne des discriminations de genre sur le marché du travail et 40% d’entre elles sont liées à la parentalité. Parmi les 1046 signalements enregistrés par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes en 2022 , les plaintes sont les plus représentées avec (52 %), suivies par les demandes d’information juridique (33%) et les communications (15 %).

«Comme chaque année, c’est le monde du travail qui comptabilise le plus grand nombre de signalements pour discrimination liée au genre (32 %) suivi par l’espace public (16 %), les biens et services (12 %) et les relations privées (11 %)», a communiqué l’institution fédérale mercredi.

Près de 40% des signalements de discrimination dans le monde du travail sont liés au fait d’être parents. Si la grossesse et la maternité concentrent les trois quarts de ces signalements, d’autres critères - allaitement, paternité, coparentalité, adoption et procréation médicalement assistée - relèvent également de ce critère de discrimination depuis l’extension de la «Loi Genre» en 2020.