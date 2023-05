La Banque Centrale Européenne travaille sur de nouveaux billets en euros: «Je m’imagine très bien voir des visages d’Européens célèbres»

En ce qui concerne la conception des nouveaux billets, M. Panetta a déclaré : « Nous réfléchissons à un certain nombre de thèmes, dont la culture européenne, et nous allons bientôt réaliser une enquête auprès du grand public. Personnellement, j’aimerais voir des Européens célèbres sur nos futurs billets ».

En octobre, M. Panetta a déclaré que la BCE déciderait de lancer ou non une phase préparatoire pour développer et tester l’euro numérique. « Cette phase pourrait prendre deux ou trois ans. Si le Conseil des gouverneurs de la BCE et les législateurs européens – États membres et membres du Parlement européen – sont d’accord, nous pourrions introduire l’euro numérique d’ici trois à quatre ans ».