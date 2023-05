Du changement dans votre portefeuille dès le 1er juillet: 10 millions de cartes vont disparaître

Plus de facilités

« Mais Maestro a été développée pour les magasins physiques et n’est pas conçue pour l’ère numérique », enchaîne-t-il. L’entreprise a donc décidé de remplacer toutes les cartes Maestro en Europe par une nouvelle carte, la Debit Mastercard, offrant plus de facilités de paiement en ligne, tout en étant plus largement acceptée à l’étranger alors que Maestro était à peine présente hors du Vieux Continent.