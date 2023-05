Une nouvelle campagne veut montrer la Belgique comme un pays d’innovation: «Nous devons être un peu moins modestes»

Ce n’est pas la première fois que la Chancellerie du Premier ministre lance une campagne de promotion. La précédente date de 2017 et s’intitulait « Belgium, uniquely phenomenal » (« la Belgique. Autrement phénoménale »). Elle a été créée dans la période qui suivait les attentats avec un angle plus touristique.

Une analyse a montré que la Belgique bénéficie d’une reconnaissance internationale en tant que pôle d’innovation et en tant que pays technologique, avec une ouverture, une diversité et une volonté de collaboration. Un inconvénient, en revanche, est que la Belgique souffre d’un manque de visibilité et adopte une attitude beaucoup trop modeste. « Nous avons tendance à montrer nos problèmes à l’étranger et à garder nos atouts pour nous », note le Premier ministre.