«J’ai déjà pleuré plusieurs fois»: les premiers mots de Remco Evenepoel à ses coéquipiers après son abandon sur le Giro

Ainsi dès le matin du 14 mai, le coureur belge ne se sentait pas au mieux. « J’espère que je ne vais pas tomber malade », annonçait-il dans la voiture Soudal Quick-Step, à sa mère Agna. Et sa maman de répondre : « Prends soin de toi et écoute bien. »

Average Rob, qui suivait le coureur belge pour ce documentaire est l’un des premiers à avoir le champion du monde au bout du fil après l’annonce de l’abandon : « J’ai vu la nouvelle sur mon téléphone portable et je me suis dit que ce n’était pas possible. Putain, c’est une blague du 1er avril ou quelque chose comme ça. Le rêve de cette année s’envole ».Evenepoel lui a répondu : « C’était une grande gifle, mais je dois essayer de tourner la page et d’oublier tout ce qui s’est passé. »