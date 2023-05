Deuil national en Italie après les inondations dévastatrices qui ont fait 15 morts

Les drapeaux sont en berne dans les bâtiments gouvernementaux, rapportent les médias italiens. De nouvelles précipitations sont attendues dans la région d’Émilie-Romagne, durement touchée.

Des précipitations extrêmes ont provoqué des inondations et des glissements de terrain en Émilie-Romagne la semaine dernière. Des dizaines de milliers de personnes ont dû chercher refuge ailleurs et les dégâts devraient se chiffrer en milliards. Les autorités mettent également en garde contre la pollution de l’eau et déconseillent de marcher pieds nus ou en tongs à l’extérieur.