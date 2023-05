Molenbeek choisie pour l’édition nationale des Urban Youth Games, le vendredi 26 mai

D’ici quelques jours, le 26 mai prochain, les Urban Youth Games et Partenamut mettront l’inclusion sociale en action dans le cadre d’un événement sportif national inédit. L’ASBL Urban Youth Games a en effet invité plus de 1.500 enfants de toute la Belgique et de Seine-Saint-Denis (Paris), pour s’essayer à plus de 25 sports.

Au cours de cette expérience unique et inclusive, les enfants issus de différents milieux sociaux et culturels, avec et sans handicap, pourront découvrir différents sports et d’autres activités ludiques tout en étant encouragés par des athlètes de haut niveau tels que : Julien Watrin (sprint), Maxime Blieck alias -Madmax- (breakdance), Jaouad Achab (taekwando) et Joachim Gérard (tennis en fauteuil roulant).

Au cours des différentes activités proposées durant cette journée, les enfants pourront faire connaissance avec des élèves d’autres écoles et renforcer l’inclusion tout en jouant ensemble. Le soir, ils rentreront chez eux avec de nouvelles expériences plein la tête, des rêves enflammés, des souvenirs pour la vie, et bien sûr une médaille pour célébrer leurs gestes de fair-play et de respect.

« Partenamut a en effet, depuis toujours, proposé des interventions dans le cadre de la pratique d’activités sportives, que nous estimons cruciales pour cultiver au quotidien sa santé et son bien-êtreé, explique Alex Parisel, directeur général de Partenamut. « Mais pour pratiquer un sport, il faut aussi avoir la chance de pouvoir l’essayer, d’y être encouragé dès le plus jeune âge, quelle que soit sa condition, son âge ou son sexe. Urban Youth Games, c’est avant tout une expérience qui fait rêver les jeunes. La possibilité pour eux de rencontrer des athlètes de renom et d’essayer différents sports. »