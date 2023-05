Frank Colin: «Je paie encore le prix de l’affaire Air Cocaïne»

«Mon histoire est celle d’un homme qui souhaitait à tout prix protéger sa famille, mais qui a échoué. Très jeune, mon ambition était de sortir de la cité dans laquelle j’ai grandi, de parcourir le monde et de réussir ma vie. C’est ce que j’ai fait. J’ai gravi les échelons, j’ai montré au monde de quoi j’étais capable et je suis devenu garde du corps de célébrités. J’ai notamment travaillé pour George Clooney, Mariah Carey, Naomi Campbell, Tom Jones et P. Diddy. Sur le plan personnel, mon but était de fonder une famille. Je me suis donc marié et avec mon épouse, on est devenus les parents d’un petit garçon.

»Une fois mon équipe constituée, je me suis lancé dans le transport de cette marchandise. Si l’opération s’est bien déroulée au début, elle a abouti à l’arrestation de quatre membres de l’équipage, sur le tarmac de l’aéroport de Punta Cana. L’avion s’apprêtait à décoller pour l’Europe, avec 700kgde cocaïne contenus dans 26 valises. Durant leur audition, les personnes arrêtées m’ont balancé. C’était la nuit. Je l’ai su le lendemain. Je suis rentré chez moi, j’ai passé quelques jours avec mon fils. Au début, je pensais me réfugier dans le Caucase. Je connais très bien la Russie et ses alentours, et je sais que personne ne m’aurait retrouvé là-bas. Mais je ne voulais pas m’enfermer dans une prison dorée. Je suis alors retourné en France, car de toute façon, je savais qu’on allait m’arrêter. Et à force d’attendre, je me disais même: Vivement qu’on m’arrête. C’est ce qui s’est passé.

»Il y a dix mois, j’ai bénéficié d’un aménagement de peine et je suis sorti de prison. Aujourd’hui, je suis élagueur des voiries. Je développe également une structure sportive et une autre société. Et je raconte mon histoire à qui veut bien l’entendre. Ce documentaire est une façon pour moi de me présenter aux gens qui ne me connaissent qu’à travers ces images qu’on a vues partout dans la presse et à la télévision. Les médias m’ont pourri la vie en m’affichant aux côtés de mon épouse et de mon enfant à visage découvert, durant des mois, voire des années.

»Au départ, quand on m’a proposé de participer à ce documentaire, j’ai refusé, car je ne voulais plus entendre parler de cette affaire. Puis, j’ai rencontré une équipe très professionnelle, simple et franche, qui m’a clairement dit que le projet allait se faire avec ou sans moi. J’y ai donc vu une opportunité de raconter enfin ma version des faits. On m’a alors fait remarquer que cette histoire était folle et inhabituelle. Je m’en rends mieux compte à travers l’intérêt qu’elle suscite. Là, j’ai été approché par une société de production qui aimerait l’adapter en film. Et j’ai sorti un livre autobiographique, au mois de mars. Côté privé, tout va bien. J’ai rencontré quelqu’un. J’ai retrouvé mes proches. Et je n’ai plus aucun contact avec les personnes impliquées dans le dossier.»