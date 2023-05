La police déploie un drone pour retrouver Maddie McCann disparue

Des chiens de recherche et une sonde sous-marine avaient déjà été déployés mardi. Mercredi, un drone sera utilisé, a constaté un journaliste de l’agence de presse française AFP sur place.

Des membres des pompiers locaux et de la protection civile participent également à l’opération de recherche.

Le réservoir d’Arade se trouve à une cinquantaine de kilomètres du complexe de vacances Praia da Luz, où « Maddie » a disparu en mai 2007. La fillette de trois ans y passait des vacances avec sa famille. Les nouvelles recherches ont été lancées à la demande de la police allemande. Celle-ci soupçonne Christian Brückner, un Allemand de 46 ans, d’avoir enlevé et tué la petite fille. Cet homme a été condamné pour pédophilie et est actuellement en prison en Allemagne pour avoir violé une femme au Portugal. Brückner vivait en Algarve en 2007 et était souvent vu près du réservoir. Mais l’homme lui-même nie toute implication dans la disparition de Maddie.

Selon les médias locaux, l’opération de recherche devrait s’achever mercredi ou jeudi. Plusieurs morceaux de poussière auraient été ramassés mardi, mais aucun lien avec l’affaire n’a pu être établi pour l’instant. Selon le quotidien « Correio da Manha », habituellement bien informé, la police est à la recherche d’une couverture rose ou du pyjama que Maddie portait la nuit de sa disparition.