«C’est le froid polaire…»: Pierre et Delphine («Mariés au premier regard») sont-ils toujours en contact avec Caroline et Jonathan, leurs ex-époux?

Le couple surprise de la dernière saison de « Mariés au premier regard » a-t-il gardé contact avec Caroline et Jonathan, ceux avec qui Delphine et Pierre se sont mariés sur RTL tvi ?

Delphine : Je l’ai super bien vécu, j’étais contente que ça passe enfin, et de pouvoir en parler à mon entourage. C’était quand même assez particulier de voir les mariages de l’un et de l’autre.

Pierre : Je l’ai aussi bien vécu. Ça faisait bizarre de se dire qu’il y a quelques semaines on s’est mariés avec des inconnus, et maintenant on est ensemble.