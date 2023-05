Brussels Airport enregistre son premier bénéfice en 3 ans: «Nous voyons à nouveau la lumière au bout du tunnel»

L’aéroport a finalement enregistré 18,9 millions de passagers. Ce nombre a doublé par rapport à 2021 mais reste inférieur de plus d’un quart au record de 2019. Au total, 776.000 tonnes de fret ont transité par l’aéroport. Tout cela a permis à Brussels Airport de réaliser un chiffre d’affaires de 549 millions d’euros, soit près de trois quarts de plus qu’en 2021.

La pandémie de Covid-19 s’est encore ressentie à l’aéroport au début de l’année 2022. «La première partie de l’année a été marquée par le port de masques buccaux et des restrictions de voyage», a rappelé M. Feist. «À partir de juillet, la situation s’est rétablie, pour retrouver des dispositions plus normales.»

Plus précisément, les décollages après 23h00 sans tranche horaire nocturne prévue seraient interdits. Actuellement, les avions, par exemple, retardés peuvent décoller après 23h00 à condition de présenter une raison valable. Cela ne serait donc plus possible. Les vols atterrissant à l’aéroport de Bruxelles pendant la nuit sans créneau dédié se verraient quant à eux infliger une amende.

M. Feist a souligné qu’il ne voulait pas toucher au plafond légal du nombre de créneaux horaires de nuit, fixé à 16.000 par an. En revanche, il a l’intention de prendre des mesures plus strictes à l’encontre des vols qui ne disposent pas d’une telle plage horaire (soit une autorisation d’atterrir ou décoller la nuit) mais qui décollent ou atterrissent quand même à Brussels Airport entre 23h00 et 06h00. Pour M. Feist, cette proposition constitue d’ailleurs «un signal fort adressé aux riverains pour leur montrer que nous tenons compte de leurs doléances».

L’aéroport de Bruxelles n’envisage pas de s’agrandir pour l’instant

Il y a quelques années, Brussels Airport envisageait encore de construire une nouvelle jetée et d’allonger sa piste d’atterrissage, mais ces projets sont pour l’instant écartés. «Notre demande de nouveau permis d’environnement ne comprendra pas de nouvelle jetée ni de nouvelle piste», a déclaré mercredi le CEO de l’aéroport, Arnaud Feist.

Cela ne signifie pas que l’exploitant de l’aéroport n’est pas ambitieux. Plus de 32 millions de passagers, par exemple, sont attendus à Brussels Airport d’ici 2032, contre 26,4 millions pour l’année record 2019. Le volume de fret traité devrait doubler pour atteindre un million de tonnes au cours de cette période.

M. Feist a souligné que le nombre de mouvements de transport aérien au départ et à destination de l’aéroport resterait «plus ou moins stable». Les projections de l’aéroport tablent sur une augmentation de 2,4% pour atteindre 240.000 mouvements d’ici à 2032. Cette évolution est rendue possible par l’utilisation d’avions de plus en plus gros et par l’augmentation du taux d’occupation. Par exemple, en 2000, il y avait en moyenne 77 passagers par vol, aujourd’hui il y en a 135, et en 2032 il devrait y en avoir 155.

Au niveau des investissements

Les investissements dans l’aéroport vont également se poursuivre. «Il est évident que nous devrons procéder à des optimisations ici et là, et nous continuerons à le faire», a souligné M. Feist.

Des investissements ont également été réalisés pendant la crise du coronavirus. En 2020, 2021 et 2022, il s’agit de quelque 450 millions d’euros. «La décision d’investir davantage dans l’infrastructure de l’aéroport a été prise en toute connaissance de cause. Cela montre que nous travaillons sur le long terme», a précisé le CEO. En 2022, 145 millions d’euros ont été investis, notamment dans le renouvellement des taxiways et du hall des départs, du système de bagages et des espaces de bureaux. Le directeur de l’aéroport a notamment annoncé mercredi que l’actuelle centrale de chauffage au gaz du terminal et ses bâtiments avoisinants devrait être remplacée par une nouvelle installation n’émettant pas de CO2 d’ici 2027.

Le permis d’urbanisme actuel de l’aéroport de Zaventem expire en juillet 2024, après 20 ans. Brussels Airport doit introduire une nouvelle demande pour le 8 juillet de cette année, afin d’obtenir un permis d’environnement d’une durée illimitée. Une enquête publique suivra ensuite. Selon M. Feist, si des projets de modification de l’infrastructure devaient voir le jour après un certain temps, un nouveau permis unique devrait être demandé.