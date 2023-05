Le Bisphénol A et le glyphosate toujours présents chez les enfants en Wallonie

Après les nouveau-nés, adolescents de 12 à 19 ans et les jeunes adultes (20 à 39 ans) en phase 1, ce sont les enfants âgés de 3 à 5 ans et 6 à 11 ans qui ont été ciblés dans le cadre de la phase 2 du biomonitoring humain wallon mené par l’ISSeP avec plusieurs partenaires scientifiques. On dénombre 602 participants, issus des différentes provinces wallonnes, qui ont été soumis à un test urinaire.

Sur les 38 polluants et substances chimiques recherchés dans les urines de ces enfants, 33 valeurs de référence ont pu être établies. Parmi celles-ci, le bisphénol A (reconnu comme perturbateur endocrinien), bien qu’en baisse, et le glyphosate, l’herbicide le plus utilisé dans le monde, malgré les restrictions instaurées, pour le premier, en 2011 et en 2017, à destination des particuliers (toujours utilisé en agriculture) pour la seconde substance. Les taux ainsi observés indiquent que les enfants sont encore exposés à ces substances bien que les niveaux soient du même ordre que ceux observés dans d’autres pays européens.