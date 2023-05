«Cette controverse ne m’a pas vraiment affectée»: Halle Bailey, Ariel dans le remake live de «La petite sirène», revient sur les polémiques suscitées par le film

Ce 24 mai, Ariel, la petite sirène, est enfin revenue au grand écran, mise en scène par Rob Marshall, après les polémiques les plus dures qu’une adaptation live d’un classique Disney aura eu à affronter. Ça aura débuté dès le choix de l’actrice Halle Bailey, noire là où Ariel était plus pâle que la neige dans le conte d’Andersen et dans la version animée de 1989. On peut y ajouter la diversité ethnique de ses sœurs, littéralement de toutes les couleurs. Puis les paroles de « Kiss the girl » revisitées pour y intégrer la notion de consentement. Même Polochon, le poisson, créé numériquement, a eu droit à des critiques car il n’est pas joufflu comme l’original. Et avec Melissa McCarthy qui cite les drag-queens comme source d’inspiration pour son personnage, Ursula, on n’est pas à l’abri d’une nouvelle déferlante.

De passage à Londres ce 16 mai, l’équipe du film a affronté sereinement les bourrasques. « Je suis fière d’être une femme noire et je suis fière de pouvoir représenter ma communauté et tous les enfants qui n’ont jamais eu de sirène qui leur ressemblait, qui n’ont pas pu se voir dans la peau d’une princesse », a confié Halle Bailey à Ciné-Télé-Revue.