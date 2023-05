Waterloo en passe d’être la première «Ville ambassadrice d’artisans certifiés»

« Malheureusement, peu d'entre eux en font la demande », regrette l'échevin du Commerce Brian Grillmaier, « alors que ce label est un gage de sérieux et de compétence. À Waterloo, nous avons pourtant un grand potentiel, tant les artisans sont nombreux. Nous souhaitons donc mieux les accompagner dans leurs démarches de certification qui peuvent paraître lourdes et contraignantes, mais qui sont en réalité plutôt simples. »

« Celle-ci leur offrira une meilleure visibilité et une plus grande notoriété pour développer leur activité », souligne Brian Grillmaier. En parallèle, la Commune et l’association des commerçants de Waterloo collaborent avec l’équipe ProCommerce du SNI qui met un service d’accompagnement à la disposition des demandeurs. Celui-ci analyse leur candidature, les aide à rechercher les informations utiles et à compléter les documents nécessaires à l'obtention du label. Enfin, il répond aussi à toutes les questions que se poseraient les candidats.