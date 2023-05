La Belgique en mission économique au Sénégal: «On vient pour des partenariats, pas pour donner des leçons»

« On doit quitter l’eurocentrisme et venir ici pour des partenariats, pas pour donner des leçons. Il faut se traiter sur un pied d’égalité et accepter que nos valeurs soient parfois différentes. »

Bruxelles, « pour son concept de ville de minorités », et la Belgique en général, sont plutôt bien perçues au Sénégal. « C’est un atout, on a une image positive, on n’est pas considérés comme les Français et on doit vraiment jouer cette carte », selon le secrétaire d’État.