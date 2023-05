«L’argent ne peut pas acheter l’amour»: ce gagnant n’imaginait pas un avenir si tragique après avoir remporté le jackpot à l’EuroMillions…

Les Scadding, un Britannique de 73 ans, était au chômage et avait un compte à découvert quand il a remporté le jackpot à l’EuroMillions. « Quand j’ai demandé aux gens derrière le comptoir de vérifier les numéros, la machine a juste imprimé un bordereau rose, me disant de contacter Camelot », avait-il expliqué au Guardian à l’époque. « Je pensais que j’aurais peut-être gagné environ 50.000 livres, et je me suis précipité chez moi pour le dire à ma femme Samantha », ajoutait-il.

Mais quand il a réalisé qu’il avait les sept chiffres corrects, le Britannique ne pouvait pas y croire : « J’ai failli laisser tomber l’ordinateur portable ».