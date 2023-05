Premier concours de construction de robots dans les écoles provinciales du Brabant wallon (photos)

« Le Brabant wallon a toujours eu à cœur de proposer un enseignement moderne, innovant, ancré dans son territoire et résolument tourné vers l’avenir », explique Isabelle Evrard, Députée provinciale de l’enseignement. « Permettre à nos élèves de tester leurs compétences sur le terrain fait intégralement partie de notre philosophie. Les métiers de l’informatique s’ancrent dans la pratique et il est important d’offrir à nos jeunes un bagage éducatif solide pour qu’ils s’épanouissent dans leur futur métier. »

Chaque établissement d’enseignement provincial (Cepes Jodoigne, Ipes Wavre, l’Ipes Tubize, l’Ipam Nivelles, Ipet Nivelles et ITP CSE) a présenté deux équipes composées chacune de six élèves de 2e secondaire.

BW

Elles se sont affrontées autour de trois épreuves principales : une épreuve de vitesse (en une heure maximum, programmer un robot Thymio pour qu’il effectue un parcours imposé), une épreuve technique (en deux heures, construire et programmer un robot Speechi avec des actions imposées) et une épreuve créative (chaque équipe a présenté au jury un robot de son choix, qu’elle a construit et programmé à l’avance).