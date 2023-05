Shannon et Stephen nettoient leur maison de fond en comble pour récupérer la garde de leur bébé: l’enfant retrouvé mort quelques jours plus tard dans une véritable «maison de l’horreur»

Selon les médias britanniques, il s’agit de l’un des cas « les plus déchirants » que la police ait jamais vus. Shannon Marsden et Stephen Boden, deux Britanniques toxicomanes, ont nettoyé leur maison de fond en comble pour pouvoir récupérer la garde de leur bébé, Finley Boden, âgé de dix mois.

Mais une fois l’enfant récupéré, ils ont commis un acte des plus odieux. Finley a trouvé la mort, assassiné par ses propres parents, dans une maison qui se trouvait dans un piteux état. C’est le jour de Noël que l’enfant a été sauvagement tué par ses parents, en 2020.

Shannon et Stephen, qui avaient été privés de la garde de leur enfant, ont tout fait pour convaincre les services sociaux de leur rendre. « Shannon et moi avons travaillé très dur pour apporter des changements », a expliqué Stephen devant le tribunal de la famille. La confiance a été accordée aux parents et Finley leur a été rendu. Le couple avait assisté à 16 séances de contact avec le petit garçon et les travailleurs sociaux ont déclaré qu’ils n’avaient « aucune inquiétude » sur la capacité du couple à aimer son enfant.

Mais 39 jours plus tard, c’est le drame. Le bébé violenté à mort par ses parents et est décédé entouré de saleté et de crasses. La police a retrouvé du cannabis à côté d’un plat pour nourrisson. Les poubelles étaient remplies de vêtements et les draps de lit de Finley regorgeaient de crachats et de sang.

Les parents avaient été privés de la garde de leur enfant directement après la naissance de ce dernier. Une assistante sociale avait relevé la forte odeur de cannabis au domicile des jeunes parents. « Leur maison a été décrite comme très sale et parfois dangereuse avec des matières fécales sur le sol. Parfois, la maison sent l’urine, il y a des mouches dans la propriété et des détritus sur le sol. Le lavabo de la salle de bain est inutilisable car des objets y sont stockés », relève le document.

Le verdict concernant la peine de Shannon et Stephen sera donné ce vendredi.

