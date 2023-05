Challenger Pro League: les matches à domicile des équipes réserves des clubs de D1A ne seront plus diffusés

Le problème s’était déjà posé avant l’ouverture du championnat 2022-2023 de Challenger Pro League, lorsque le FC Bruges, Anderlecht, Genk et le Standard avaient été autorisés à aligner une deuxième équipe professionnelle au deuxième échelon du football national. Dès l’instant où, au moment de l’attribution des droits TV en 2020, Eleven Sports avait acheté une compétition à huit équipes, avant que Jong Genk, Club NXT, le RSCA Futures et le SL16 FC ne la rejoignent, il n’avait pas voulu prendre en charge les frais de production relatifs à la diffusion de matches à domicile des quatre équipes réserves des clubs de D1A. Qui, pour ne pas dévaluer le produit, ainsi qu’Eleven l’avait demandé, n’avaient eu d’autre solution, au final, que d’assumer eux-mêmes la dépense.

Pour le Standard par exemple, le coût était de 300.000 euros pour l’ensemble de la saison, en plus du million avancé en guise de droit de participation. « C’est trop cher », avait-on affirmé à Sclessin, en espérant ne plus avoir à payer ce montant d’un million d’euros à l’expiration du contrat des droits TV, en 2025. En attendant, le problème se repose à nouveau aujourd’hui pour une compétition qui accueillera désormais non plus 12 mais 16 équipes.