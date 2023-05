Melissa McCarthy: «Pour jouer Ursula dans ‘’La petite sirène’’, je me suis inspirée des drag-queens»

Plus long, avec quatre chansons supplémentaires et des scènes en plus « sur la terre ferme », quand Ariel a perdu la voix mais a gagné des jambes, le film de Rob Marshall reprend la même trame que le dessin animé de 1989. Ariel, fille cadette du roi Triton, rêve du monde inaccessible des humains, qui la fascine. Au cours d’une tempête, elle sauve le prince Eric. C’est le coup de foudre. Mais comment une sirène pourrait-elle se faire aimer d’un humain, en plus à l’insu de son paternel, remonté contre cette engeance polluante. C’est là qu’intervient la sœur du roi, la sorcière des mers Ursula, qui va pousser Ariel dans un piège, en lui proposant d’échanger sa voix contre des jambes. En l’alertant qu’elle n’aura que trois jours pour embrasser son prince avant d’avoir à rendre des comptes…

En modifiant certaines paroles de chansons pour éviter les critiques sur l’absence de consentement et mettre l’accent sur l’égalité, en donnant le rôle principal à une comédienne noire, le film se montre surtout plus ouvert et fait sien, en somme, le message déjà présent dans le dessin animé : il faut savoir dépasser ses différences pour aller vers l’autre. Ce qui était déjà présent dans le conte d’Andersen… Avec Rob Marshall à la manette, le film remplit haut la nageoire son programme.

Melissa McCarthy, irrésistible sorcière des mers. © Walt Disney

Ciné-Télé-Revue a eu la chance d’interviewer Halle Bailey, qui interprète Ariel, ainsi que Javier Bardem, qui joue le roi Triton, ou encore Melissa McCarthy, flamboyante pieuvre Ursula ! Des interviews à retrouver dans votre Ciné-Télé-Revue de ce jeudi. Mais voici déjà l’intégralité de notre entretien avec Melissa McCarthy.

Qu’est-ce qui a été le plus grand challenge, chanter ou vous transformer en pieuvre, sorcière des mers ?

Les deux ont été un défi ! C’est le chant qui m’a le plus énervée. Ce n’est pas mon terrain de jeu habituel. Je suis une grande fan de l’Ursula originale, je voulais vraiment lui rendre justice. Mais j’ai aussi voulu me l’approprier, apporter quelque chose de nouveau. À un moment, il a fallu que j’oublie mon stress et que je donne tout ce que j’avais. Et il s’est avéré que c’était très amusant. Mais en même temps, je dois dire que tous ces tentacules… Pendant les répétitions, j’avais huit danseurs autour de moi qui manipulaient d’énormes tentacules de 3 mètres de long… C’est le genre d’expérience qu’on ne vit qu’une fois dans sa vie !

Comment appréhendiez-vous ce rôle ?

Ursula est très drôle, et manipulatrice. Elle est confiante à l’extrême, mais en même temps, j’ai beaucoup pensé à ce qui l’a touchée, ses insécurités. Elle vit isolée de sa famille. Un conflit entre le roi Triton et Ursula, frère et sœur, c’est différent d’une opposition classique entre le Bien et le Mal. C’est beaucoup plus personnel et troublant quand ceux qui sont censés vous aimer le plus vous rejettent. J’ai même pensé que ça pouvait toucher sa santé mentale. Pour moi, c’est plus pertinent de se demander pourquoi une personne agit mal. Une question qu’on ne se posait pas avant. C’est un cadeau pour une comédienne ce genre de personnage à plusieurs dimensions, qui a du bon et du laid en elle. J’ai aimé apprendre à la connaître, j’ai eu un vrai coup de cœur pour Ursula.

Vous saviez qu’Ursula avait été inspirée de Divine ?

Quand j’avais découvert le film original, j’en avais été convaincue, le maquillage, l’attitude, tout y est. Mais ce n’était pas connu du public. A présent, c’est officiel ! Je suis une grande fan de John Waters et de Divine, des drag-queens. J’aime ça depuis mon adolescence. C’est une forme d’art fantastique. J’ai donc pris exemple sur de nombreuses drag-queens, leur bravade pour se donner confiance. Le personnage rend homme à ce type de femmes, tout en en riant. Il y a un équilibre très étrange et merveilleux entre l’autodépréciation et l’autopromotion.

Quel effet cela fait-il de jouer dans un classique Disney ?

C’est vraiment bouleversant, dans le meilleur sens du terme, parce que c’est un film tellement emblématique. Beaucoup de gens l’aiment et se le sont approprié. C’était leur enfance ou celle de leurs enfants, et à bien des égards, il appartient à tout le monde. C’est pourquoi il est important de se plonger dans ce film corps et âme. Penser au nombre de personnes qui vont le voir maintenant et pour qui il fera à leur tour partie de leur enfance et de celle de leurs enfants, c’est vraiment, c’est vraiment quelque chose. C’est très excitant

L’Ursula originale était inspirée de Divine, célèbre drag-queen des années 80. © Walt Disney

Comment cette expérience vous a-t-elle fait grandir en tant qu’être humain et en tant qu’artiste ?