«Un clown»: Giorgio Chiellini se moque d’un ancien joueur du Barça qui a célébré un but comme Lionel Messi (vidéo)

Ce mardi, Riqui Puig, ancienne promesse du FC Barcelone, a marqué les esprits en inscrivant un joli but avec le Los Angeles Galaxy, en quarts de finale de l’Us Open Cup. Le jeune milieu de 23 ans a célébré son but devant les supporters du club rival à la manière de Lionel Messi après son but victorieux lors du clasico Real-Barça (2-3) en 2017.

Mais cette célébration n’a pas plu à Giorgio Chiellini, défenseur du LAFC. Après la rencontre, alors que le milieu était en train de donner une interview d’après match, le défenseur italien a lancé « payasao » qui veut dire « clown » en espagnol. Il a jeté son regard en direction de son adversaire, qui a poursuivi son analyse sans sourciller.