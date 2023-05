Interdiction des piquets de grève chez Delhaize à Epinois et Morlanwelz: «le droit de grève est complètement bafoué», selon Giovanni Buscemi (SETCa)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi matin, la 34e chambre du tribunal du Hainaut, division de Mons, a confirmé les ordonnances rendues en mars et avril derniers, estimant que les piquets de grève des syndicats ont porté atteinte à la liberté de commerce de Delhaize. C’est la confirmation du contenu des ordonnances prises par Delhaize en mars et avril, qui interdisaient les blocages des magasins et dépôts.

Les syndicats, qui s’opposent à la franchisation programmée des 128 magasins intégrés, dont ceux d’Epinois et de Morlanwelz en région du Centre, avaient saisi le tribunal en référé pour dénoncer ces ordonnances, mais ils n’ont pas été entendus.